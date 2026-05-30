Хиляди екоактивисти се събраха на протест в Германия срещу газовите електроцентрали

Хиляди активисти за климата се събраха днес в град Хам, Западна Германия, за да протестират срещу газовите електроцентрали, предаде ДПА.

Демонстрацията, организирана под мотото "Бъдеще вместо газ – защитете енергийния преход", беше насочена срещу плановете на правителството за изграждане на нови газови електроцентрали и призова за разширяване на използването на възобновяемите енергийни източници.

Според полицията в протеста са участвали около 2700 души. Организаторите оценяват броя на участниците на 5000, пише БТА.

Германското правителство се е ангажирало да построи нови газови електроцентрали, за да гарантира непрекъснато електроснабдяване в периоди на слаб вятър и слънчева светлина, след извеждането от експлоатация на въглищните електроцентрали.

Въпреки че в крайна сметка газовите централи трябва да използват климатично неутрален водород като гориво, активистите за климата реагираха с възмущение на инвестициите в газовата инфраструктура.

След демонстрацията активистите се подредиха така, че да образуват формата на вятърна турбина.

"Хиляди хора се събраха днес в Хам, за да изпратят силно, креативно и мирно послание в подкрепа на справедлив енергиен преход", заявиха организаторите, сред които са екологичните организации "Петъци за бъдещето", "Грийнпийс", БУНД и "Компакт".

Бъдещето принадлежи на възобновяемата енергия, а не на нова зависимост от изкопаемите горива, заявиха те. "Искаме бъдеще вместо газ и обединяваме сили, за да се противопоставим на отстъплението на федералното правителство по отношение на климата", посочиха още активистите.