Тръмп: Скоро може да сключим мирно споразумение с Иран

Техеран се съгласи да не разработва или придобива ядрени оръжия, посочи президентът на САЩ

Съединените щати и Иран може скоро да сключат мирно споразумение, заяви днес президентът Доналд Тръмп, като в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия.

„Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим (Ормузкия) проток веднага след подписването. Единствената гаранция, която трябва да имам, е, че (Иран) няма да има ядрени оръжия. Те се съгласиха с това”, каза американският държавен глава, като добави, че Иран се е съгласил също „по какъвто и да е начин да не придобива (ядрено) оръжие“.

„Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам“, каза още Тръмп, цитиран от БТА.

По думите му ще бъде сключена „страхотна сделка, в противен случай просто ще се върнем и ще приключим нещата по военен път“.

Американският президент подчерта, че би предпочел дипломатическо решение и се надява да избегне военна ескалация.

„По същество ние сме победили тяхната армия“, допълни Тръмп.

Американското издание „Аксиос“ съобщи по-рано, цитирайки високопоставен представител на администрацията на Тръмп и друг запознат с въпроса източник, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги.

Според публикацията Тръмп също е настоял за промени в някои от формулировките, отнасящи се до отварянето на Ормузкия проток за корабоплаване.