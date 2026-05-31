ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Ефремова: Няма да променяме швейцарското п...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22949338 www.24chasa.bg

Британският външен министър отива в Китай и Индия другата седмица

928
Ивет Купър КАДЪР: Екс/@YvetteCooperMP

Британският външен министър Ивет Купър ще пътува до Китай в понеделник, след което ще посети и Индия в четвъртък, съобщи в неделя правителството на Обединеното кралство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Посещенията на Купър ще бъдат насочени към теми с глобално значение – от нормализирането на корабоплаването през Ормузкия проток и войната между Русия и Украйна до епидемията от Ебола в Демократична република Конго.

Правителство на Великобритания съобщи, че предстоящите срещи на Купър „с тези две велики сили се очаква да бъдат фокусирани върху справянето с най-значимите глобални предизвикателства“.

Правителството уточни, че Купър ще се срещне с китайския си колега Ван И и китайския вицепрезидент Хан Джън във вторник,  2 юни, преди да отпътува за южния технологичен център Шънчжън ден по-късно.

Очаква се британският външен министър да пристигне в Индия в четвъртък, 4 юни. Там тя ще се срещне с министъра на външните работи Субрахманям Джайшанкар, както и с предприемачи, представители на академичните среди и партньори, които работят по инициативата „Визия за Обединеното кралство и Индия до 2035 г.“, стратегическа пътна карта, целяща издигането на двустранното партньорство на ново равнище.

Великобритания и Индия подписаха миналата година споразумение за свободна търговия, което целеше да стимулира двустранната търговия и да подобри достъпа до пазарите. Държавният секретар в индийското Министерство на търговията Раджеш Агравал обаче заяви миналия месец, че прилагането на споразумението се е натъкнало на пречка поради новите ограничения на Лондон върху вноса на стомана.

Ивет Купър КАДЪР: Екс/@YvetteCooperMP

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!