Шефът на МААЕ: Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост относно информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

МААЕ съобщи, че е била информирана от управата на АЕЦ „Запорожие“, че по-рано днес дрон е ударил турбинната зала на централата, пробивайки дупка в стената.

„Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня“, заяви Гроси по повод инцидента.

Екип на МААЕ в електроцентралата, която се намира в окупираната от Русия част от украинската Запорожка област, е поискал достъп до мястото на инцидента, за да огледа засегнатата турбинна зала, съобщи агенцията в публикация в „Екс“ (X).

По-рано руската държавна корпорация „Росатом“ обяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ, без да причини щети по основното оборудване, но е пробил дупка в стената на турбинната зала.

Междувременно украинските въоръжени сили отхвърлиха руските твърдения, че украински дрон е причинил щетите по АЕЦ „Запорожие“.

„Руската федерация продължава да използва АЕЦ „Запорожие“ като инструмент за ядрен шантаж и информационна провокация. Разпространените от окупационните източници информации за предполагаем удар на украинските отбранителни сили по съоръженията на АЕЦ „Запорожие“ са поредният опит да се дискредитира Украйна и да се прикрият собствените им престъпни действия“, се казва в изявлението.

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и е близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област.