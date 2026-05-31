Папа Лъв XIV с призив за мир в регионите, засегнати от конфликти

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието в регионите по света, засегнати от конфликти, по време на съботната си молитва за мир във Ватикана, предаде ДПА.

Никой не бива да бъде принуден да напуска дома си заради заплахата от бомби, заяви главата на Римокатолическата църква, който е духовен лидер на 1,4 милиарда католици по света.

Жаждата за власт и словесно насилие трябва да отстъпят място на желанието за справедливост и истина, каза той, добавяйки, че не трябва да има повече сълзи, пролети от невинни хора.

Мирът е възможен дори в тези времена на напрежение и конфликти, каза още папа Лъв XIV, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му мирът „става възможен, когато решим да чуем вика на онези, които са лишени от него: невинни деца, измъчени майки и бащи, малтретирани затворници, бежанци и хора от на всякаква възраст, които страдат“. Всички те желаят мир, допълни папата.

Той подчерта и ролята на всеки човек, като каза, че всеки носи лична отговорност.

Всички хора могат да допринесат за по-мирно общество с малки, но важни стъпки, изтъкна папа Лъв XIV, като призова за въздържане от вербално и физическо насилие както в ежедневието, така и в социалните медии.

Това беше второто голямо молитвено бдение за мир във Ватикана, водено от папа Лъв XIV, след като през април папата остро разкритикува „илюзиите за всемогъщество, които стават все по-непредсказуеми и агресивни около нас“.