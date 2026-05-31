Орбан може да получи пост в ООН

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан може да получи длъжност в ООН, твърди разследващото издание VSquare.

Според източници, в САЩ се разглежда възможността Орбан да бъде назначен на висок пост, който би му осигурил дипломатически имунитет.

Съгласно Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите от 1946 г., пълен дипломатически имунитет се предоставя само на генералния секретар, неговите заместници и помощници. Става дума за защита от практически всички съдебни производства, включително наказателно преследване.

Любопитно е, че имунитетът се разпростира не само върху самия длъжностното лице, но и върху неговия съпруг/съпруга и непълнолетните му деца. С пълен дипломатически имунитет се ползват и ръководителите на специализираните агенции на ООН.

Високопоставените служители на ООН от по-нисък ранг се ползват с по-ограничен имунитет: защита от съдебно преследване само за действия, извършени в рамките на официалните им правомощия, но не и за действия, извършени преди встъпването им в длъжност в ООН или извън служебните им задължения, пише "Сега". 

Орбан загуби властта на изборите през април. Правителството на Петер Мадяр започна разследвания за корупция на управлението на Орбан и ФИДЕС.

