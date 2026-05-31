8 души загинаха в катастрофа с автобус в Турция

КМГ: Външните министри на Китай и Египет си размениха поздравителни послания за 70-годишнината от дипломатическите отношения

Снимка: Китайска медийна група

На 30 май външните министри на Китай и Египет, Уан И и Бадр Абделати, си размениха поздравителни адреси по повод 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни, съобщи Китайската медийна група.

В посланието си Уан И подчерта, че Египет е първата арабска и африканска държава, установила официални връзки с Пекин. Той допълни, че през изминалите седем десетилетия партньорството се развива на основата на взаимно уважение и полза, и изрази готовност за по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство в името на регионалния мир и стабилност.

От своя страна Бадр Абделати отбеляза значимите резултати в двустранното сътрудничество през годините. Той потвърди, че Кайро ще продължи да подкрепя Китай по ключови въпроси, като двете страни ще координират действията си в многостранни формати в подкрепа на развиващите се държави и Глобалния юг.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

