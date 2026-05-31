КМГ: Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин за перспективното планиране и развитието на индустриите на бъдещето

В новия 11-и брой на списание „Циушъ", който излиза на 1 юни, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Перспективно планиране и развитие на индустриите на бъдещето", съобщи Китайската медийна група.

В нея се подчертава, че стимулирането и развитието на тези сектори е от решаващо значение за заемането на водещи позиции в науката, технологиите и индустрията, както и за запазването на стратегическата инициатива. Този процес е двигател за развитието на нови качествени производителни сили, за изграждането на модерна индустриална система, за повишаването на стандарта на живот и за цялостния обществен прогрес.

През последните години Централният комитет на ККП отдава голямо значение на индустриите на бъдещето, като засилва стратегическото планиране и политическата подкрепа, което вече дава положителен импулс в сектора. По новия път на развитие Китай трябва да подхожда от позицията на стратегическото укрепване на държавата и националното възраждане, да се опира на обективните условия и да използва своите сравнителни предимства. Чрез премерен напредък и поетапно надграждане страната ще се стреми към нови пробиви в развитието на индустриите на бъдещето, се посочва в статията.