КМГ: Си Дзинпин изпрати писмо до пионери екскурзоводи по случай Деня на детето

В навечерието на Международния ден на детето – 1 юни, китайският лидер Си Дзинпин изпрати отговор на писмо от пионери – екскурзоводи в Мемориала на Първия конгрес на ККП и Революционния мемориал край езерото Нанху, съобщи Китайската медийна група.

В него той споделя своето удовлетворение от това, че децата влагат сърце и душа, за да разказват историята на ККП, революционните събития и подвизите на героите край историческото място на Първия конгрес на ККП. По думите му това не само възпитава у тях дълбока любов към партията, родината и социализма, но и им помага да израстват и да се развиват.

Си Дзинпин подчертава, че през настоящата година се навършват 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия и че нейното дело изисква приемственост от поколения наред. Той изразява надежда, че децата ще следват партийния път под знамето на пионерската организация, ще предават революционните традиции, ще обогатяват знанията си, ще каляват волята си и ще бъдат достойни за каузите на партията и народа, готови да поемат историческата щафета по новия път на развитие.