Южна Корея и Япония обсъдиха възможността за споразумение за военно-логистична подкрепа

Министрите на отбраната на Южна Корея и Япония Ан Гю-бак и Шинджиро Коидзуми обсъдиха възможността за сключване на споразумение за военно-логистична подкрепа, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

"Това изисква разбиране и убеждаване на гражданите на двете страни и смятам, че все пак трябва да действаме с предпазливост", заяви Ан пред репортери след срещата си с японския си колега в кулоарите на форума по въпросите на сигурността "Диалога Шангри-Ла" в Сингапур.

Ан имаше предвид евентуално споразумение за придобиване и взаимно обслужване, което би позволило на съседните съюзници на САЩ – Сеул и Токио – да споделят и взаимно да покриват военно-логистичните си нужди като гориво, хранителни стоки и боеприпаси.