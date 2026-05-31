Извънредна помощ от 150 евро за всяко дете ще получат близо 1 милион семейства в Гърция

До края на юни гръцкото правителство ще изплати извънредна финансова помощ от 150 евро за всяко дете на близо 1 милион домакинства в страната.

Средствата ще бъдат преведени автоматично по банковите сметки на правоимащите, без да е необходимо подаване на заявление. Данните ще бъдат извлечени директно от подадените данъчни декларации чрез Независимата агенция за публични приходи (AADE).

Помощта се отпуска за всяко дете поотделно, а не на семейство. Така семейство с три деца ще получи общо 450 евро. В обхвата на мярката попадат и студенти, когато са декларирани като зависими членове на домакинството.

По информация на гръцката обществена телевизия ERT програмата ще обхване между 80 и 85% от всички семейства в страната, а общият бюджет възлиза на около 240 милиона евро.

Доходните критерии са разширени. За семейство с едно дете максималният годишен доход достига 39 000 евро за самотен родител и 40 000 евро за семейни двойки, като лимитите се увеличават с по 5000 евро според броя на децата.

От гръцкото правителство уточняват, че при евентуални грешки ще има възможност за подаване на възражения, макар че рискът от неточности е минимален, тъй като информацията се извлича директно от данъчните декларации.