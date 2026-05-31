Метеор се взриви над САЩ със страховити гърмежи, разтресе къщи (Видео)

Метеорит, летящ към Земята, експлодира над североизточната част на Съединените щати в събота като предизвика гърмежи, които отекнали в региона с мощност, равна на 300 тона тортил, съобщиха от НАСА.
Огнената топка се е разпаднала над североизточната част на Масачузетс и югоизточната част на Ню Хемпшир малко след 18:06 GMT, съобщи в изявление за АФП заместник-директорът по медийните въпроси на американската космическа агенция Дженифър Доорън, цитирана от The Guardian.
„Този огнен метеор не беше свързан с нито един от настоящите метеоритни дъждове, но беше естествен обект, а не космически отпадък или спътник, влизащ в атмосферата. Енергията, освободена при разпадането, се оценява на около 300 тона тротил, което обяснява силните гърмежи", обясни тя.
Метеоритът се е движел със скорост над от 120 000 км/ч на височина 40 мили (около 67 км), когато се е разпаднал, каза Доорен.
Жителите на района били разтревожени от неочакваните силни взривове, като потребители в социалните медии съобщиха, че те са били толкова силни, че къщите са се разтресли.