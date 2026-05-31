Метеор се взриви над САЩ със страховити гърмежи, разтресе къщи (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Метеорит, летящ към Земята, експлодира над североизточната част на Съединените щати в събота като предизвика гърмежи, които отекнали в региона с мощност, равна на 300 тона тортил, съобщиха от НАСА. 🚨 BREAKING



A meteor entering Earth’s atmosphere off the Massachusetts coast triggered the loud boom heard across Eastern Massachusetts and Rhode Island.#Meteor #Massachusetts https://t.co/AYhaxaefAf pic.twitter.com/HQZFeHNprK — Public News X (@PublicNewsX) May 30, 2026

Огнената топка се е разпаднала над североизточната част на Масачузетс и югоизточната част на Ню Хемпшир малко след 18:06 GMT, съобщи в изявление за АФП заместник-директорът по медийните въпроси на американската космическа агенция Дженифър Доорън, цитирана от The Guardian. Footage from Stoneham, Massachusetts appears to capture the massive boom heard across the state around 2:11 PM this afternoon



A meteor/fireball entering Earth's atmosphere and generating a powerful sonic boom



Many residents reported hearing explosive booms, while others claimed… pic.twitter.com/LXq0n18MZp — Surajit (@surajit_ghosh2) May 30, 2026

„Този огнен метеор не беше свързан с нито един от настоящите метеоритни дъждове, но беше естествен обект, а не космически отпадък или спътник, влизащ в атмосферата. Енергията, освободена при разпадането, се оценява на около 300 тона тротил, което обяснява силните гърмежи", обясни тя. WATCH: 3-foot wide meteor enters atmosphere near Massachusetts and New Hampshire border causing loud boom over Boston pic.twitter.com/rP1uJHIKTj — Rapid Report (@RapidReport2025) May 31, 2026

Метеоритът се е движел със скорост над от 120 000 км/ч на височина 40 мили (около 67 км), когато се е разпаднал, каза Доорен.