11 станаха жертвите от експлозията на химически резервоар в САЩ

Броят на жертвите при рухването на резервоар с химически вещества в американския щат Вашингтон нарасна до 11, след като спасителните екипи извадиха телата на всички девет изчезнали.

Първоначално бе потвърдено за две жертви, след като резервоар, съдържащ бяла луга – химичен разтвор от натриев хидроксид и натриев сулфид, използван при производството на хартиена маса – се взриви и рухна във вторник в завод на компанията Nippon Dynawave Packaging, пише БТА.

Търсенето на изчезналите продължи през цялата седмица, като спасителните екипи претърсиха отломките в закритите помещения и използваха безпилотни летателни апарати, за да проверят периметъра около обекта, заяви заместник-началникът на пожарната служба Cowlitz 2 Fire & Rescue Кърт Стич.

Рухналият резервоар е съдържал около 3,4 милиона литра бяла луга, а изследванията потвърдиха, че замърсяването е достигнало близката река Колумбия, съобщиха официални представители. Въпреки това не са установени "опасния за здравето" нарушения в качеството на въздуха или това на питейната вода в град Лонгвю.