Поне 70 нелегални мигранти са открити при две операции в Гърция

Близо 70 нелегални мигранти бяха открити в района на гръцкия остров Крит и полуостров Пелопонес в последните 24 часа при две отделни операции, предаде гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на информация на Единния център на координация при издирване и спасяване (ЕКСЕД).

При първата операция летателен апарат на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX) e открил лодка с 42 чужденци на 56 морски мили югоизточно от град Йерапетра. Мигрантите са качени от намиращ се в района търговски кораб и са прехвърлени на остров Крит, пише БТА.

Вчера в района на полуостров Пелопонес при друга операция е открита лодка с 23 мигранти. Чужденците са били превозени до пристанището на град Каламата.