Украйна поднови атаките по руските нефтени инсталации

Снимка: Ройтерс

Украйна нанесе поредния удар по руската нефтена промишленост, като използва безпилотни летателни апарати, за да атакува склад в близост до град Таганрог на Азовско море и нефтопреработвателно предприятие в Саратов на река Волга. 

Руските власти потвърдиха част от ударите, за които съобщиха украинските медии.

Според кадрите, разпространявани в интернет, атаките изглежда са имали особено тежки последствия в Саратов, пише БТА. 

"По предварителни данни има щети по гражданската инфраструктура", написа в Телеграм губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

Намиращата се там рафинерия принадлежи на руската държавна петролна компания "Роснефт", начело с Игор Сечин, близък до руския президент Владимир Путин. Обектът и преди е ставал цел на въздушната кампания на Украйна.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в Телеграм, че нефтохранилището край Таганрог в Матвеев-Кургански район все още гори. По думите му, операциите за потушаване на огъня продължават след "масирана атака" с украински дронове, 50 от които са били унищожени от противовъздушната отбрана.

