ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Визови проблеми забавиха РЮА със заминаването за м...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22951621 www.24chasa.bg

Бесарабските българи в Измаил ще отбележат Деня на Ботев

Дияна Райнова

1072
Паметникът на Христо Ботев в град Изамил

Българската община „Св. София" в украинския град Измаил ще отбележи Деня на Ботев и загиналите за свободата на България с поредица от прояви с участието на делегация от Добрич.

На 2 юни честванията ще започнат с молебен в храм „Св. Георги", след което пред паметника на Христо Ботев в двора на Измаилския държавен хуманитарен университет ще бъдат поднесени венци и цветя. В програмата е включена и кръгла маса на тема „Делото и заветът на Христо Ботев", както и представяне на книги от добричкия писател и изследовател Георги Казанджиев.

Гостите от България ще представят и дигитални изложби, посветени на Христо Ботев и Априлското въстание, подготвени от колекционера Георги Мъндев. В Болградската гимназия ще бъде показана и изложба от пощенски марки за природното и културно-историческото наследство на Добруджа.

Тазгодишните прояви съвпадат с 25-годишнината от създаването на българската община „Св. София" в Измаил.

Паметникът на Христо Ботев в град Изамил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!