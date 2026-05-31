Бесарабските българи в Измаил ще отбележат Деня на Ботев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската община „Св. София" в украинския град Измаил ще отбележи Деня на Ботев и загиналите за свободата на България с поредица от прояви с участието на делегация от Добрич.

На 2 юни честванията ще започнат с молебен в храм „Св. Георги", след което пред паметника на Христо Ботев в двора на Измаилския държавен хуманитарен университет ще бъдат поднесени венци и цветя. В програмата е включена и кръгла маса на тема „Делото и заветът на Христо Ботев", както и представяне на книги от добричкия писател и изследовател Георги Казанджиев.

Гостите от България ще представят и дигитални изложби, посветени на Христо Ботев и Априлското въстание, подготвени от колекционера Георги Мъндев. В Болградската гимназия ще бъде показана и изложба от пощенски марки за природното и културно-историческото наследство на Добруджа.

Тазгодишните прояви съвпадат с 25-годишнината от създаването на българската община „Св. София" в Измаил.