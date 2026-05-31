Премиерът на Израел: Превземането на замъка "Бофор" е решаващ момент в офанзивата срещу "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че превземането на замъка "Бофор" в Южен Ливан е "решаващ момент" в офанзивата на срещу "Хизбула", предаде Франс прес.

"Наредих на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана - бел. АФП) да разшири операциите си в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани. Те поеха контрола над стратегически височини. Те превзеха хребета Бофор. И отсега нататък моите инструкции са да задълбочим и разширим контрола си върху местата, които бяха под контрола на "Хизбула", каза Нетаняху на видеозапис, разпространен от кабинета му, като добави, че "превземането на "Бофор" е впечатляваща стъпка и решаващ поврат" в офанзивата на Израел в Ливан.

Междувременно в Северен Израел многократно прозвучаха сирени, след като ЦАХАЛ съобщиха за подновяване на обстрела от ливанската страна на границата, предаде ДПА.

Един израелски войник е бил убит и в Южен Ливан, по-конкретно при атака, извършена от "Хизбула" с дрон късно снощи, съобщиха израелски медии, цитирани от БТА.

Заради атаките на ливанското движение с дронове и ракети хиляди ученици в няколко градове в северната част на Израел, близо до границата с Ливан, понастоящем нямат възможност да ходят на училище, отбелязва ДПА.