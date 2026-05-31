Назначените от Русия власти в Крим ограничиха продажбите на бензин след украински удари

Сергей Аксьонов КАДЪР: Туитър/@aksenov_sv

Назначените от Русия власти на окупирания Кримски полуостров ограничиха продажбите на бензин след украински удари с дронове по петролни съоръжения, предаде ДПА.

Ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов обяви, че зареждането с по-качествения безоловен бензин А-95 ще бъде приоритет за обществения и социалния транспорт. Обикновените граждани ще имат право да зареждат само със специални талони, но без ограничения за количеството.

За по-обикновения бензин А-92 обаче е въведен таван от 20 литра на автомобил. Освен това пълненото на туби става забранено, предава БТА.

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни.

Аксьонов обяви новите мерки вчера на фона на разпространението в интернет на видеоклипове с дълги опашки пред бензиностанциите в Крим, отбелязва ДПА.

Полуостровът на Черно море служи като база за снабдяване на руските войски в Южна Украйна след началото на войната през 2022 г. В резултат на това Крим все по-често подлаган от украинските въоръжени сили на удари с дронове и ракети, като приоритетни мишени са петролните съоръжения, посочва ДПА.

