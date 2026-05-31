ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Визови проблеми забавиха РЮА със заминаването за м...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22952139 www.24chasa.bg

Зеленски благодари на Германия за доставката на системи за противовъздушна отбрана

1776
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Украйна "е получила от Германия нова пускова установка за системата за противовъздушна отбрана ИРИС-Т, предаде ДПА.

"Благодарим на Германия за приноса ѝ към защитата на нашия народ", написа Зеленски в Tелеграм, като посочи, че благодарение на "значителната помощ" от Берлин е бил спасен животът на хиляди хора.

Германия все още не е потвърдила официално доставката. Говорител на германското министерство на отбраната заяви, че по принцип не се съобщава за планове или доставки на военна помощ за Украйна, като се позова на съображения, свързани с военната и оперативната сигурност.

Германия вече е доставила няколко системи ИРИС-Т с малък обсег на действие на Украйна. Към миналата година общият им брой възлиза на седем.

В публикацията си в Teлеграм Зеленски отбеляза, че само през тази седмица Русия е използвала около 2300 дрона, 1560 управляеми планиращи бомби и 108 ракети срещу Украйна. Това налага постоянни доставки на ракети за противовъздушна отбрана, подчерта украинският президент, цитиран от БТА.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!