Властите в Иран затвориха кафе, обвинено в пропаганда

Иранската полиция затвори кафене в центъра на Техеран, обвинено в пропаганда на "сатанински дейности", съобщиха днес местни медии, цитирани от Франс прес.

Заведението на известния булевард "Валиасър" е било домакин на събития, на които се е пускала музика, "пропагандираща ненормално поведение", според агенция Фарс. На кратък видеозапис без звук, разпространен от агенция Тасним, се вижда препълнена зала, в която музиканти свирят на китара, докато клиентите кимат с глави в ритъма на музиката. Иранските власти редовно провеждат акции и арести, насочени срещу събирания, по-конкретно рок и хевиметъл концерти, които обвиняват, че пропагандират "сатанизма", отбелязва АФП, цитирана от БТА. В по-общ план те преследват дейности, които смятат за противоречащи на ислямските ценности или белязани от западни влияния.