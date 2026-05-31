Започнаха изборите за президент в Колумбия

Започнаха президентските избори в Колумбия днес, предаде Франс прес.

Избирателните секции отвориха в 8 ч. (16 ч. българско време) и ще затворят осем часа по-късно (в полунощ българско време). Резултатите са очаквани няколко часа след края на изборния ден.

Колумбийците ще изберат наследника на Густаво Петро - първия ляв президент в историята на южноамериканската държава.

По конституция държавният глава има право само на един четиригодишен мандат.

Фаворит според проучванията на общественото мнение е подкрепеният от Петро ляв сенатор Иван Сепеда. Сегашният президент е популярен сред по-ниските обществени прослойки, тъй като успя да намали бедността и безработицата, но е критикуван от дясната опозиция заради несигурността.

Страната, която е най-големият производител на кокаин в света, преживява най-сериозният изблик на насилие след подписването през 2016 г. на мирното споразумение с лявата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК).

Десницата обаче е разединена, като на практика има двама кандидати: бизнесменът Абелардо де ла Есприела и сенатор Палома Валенсия, която е подкрепяна от бившия президент Алваро Урибе.

Надпреварата се очертава оспорвана, като според проучванията на общественото мнение никой кандидат няма да спечели още на първия тур и се очаква балотаж, който е планиран за 21 юни, отбелязва Би Би Си, цитирана от БТА.