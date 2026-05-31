Съюзниците на САЩ призоваха на форума за сигурност за единство на фона на новите глобални заплахи

Съюзниците на САЩ подчертаха днес на форума по въпросите на сигурността "Диалога Шангри-Ла" необходимостта от единство, като заявиха, че тъй като заплахите все по-често надхвърлят регионалните граници, сътрудничеството е по-важно от всякога, дори когато Вашингтон става все по-критичен към своите традиционни партньори, предаде Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изключително критичен към НАТО, а коментарите на форума "Шангри-Ла" дойдоха ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет отново смъмри съюзниците от Западна Европа по време на събитието, че не отделят достатъчно средства за отбрана.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми приветства ангажимента на Хегсет към Индо-тихоокеанския регион, но същевременно подчерта продължаващата нужда от силни коалиции в световен мащаб.

"Разделението отслабва въздържането, единството го засилва", заяви той на форума, домакинстван от Международния институт за стратегически изследвания.

"Ако пропастта между САЩ, Европа и съюзниците и сходно мислещите държави се задълбочи, със сигурност ще се намесят сили, които ще възприемат това като възможност", каза той. „Трябва да предотвратим подобна ситуация. Трябва да продължим сътрудничеството си. Сега е моментът да го направим още по-силно", добави Коидзуми.

Междувременно западноевропейските власти заявиха, че НАТО остава устойчива организация, въпреки новите нападки от страна на САЩ.

„Когато интересите ни съвпадат, ние действаме заедно с целенасочена решителност", каза Хегсет по време на изказването си пред форума. „Когато интересите ни се различават, ние се приспособяваме прагматично, без драма или морализаторство. Мисля, че Западна Европа може да обърне внимание", добави той,

„Европа и НАТО трябва да вземат някои важни решения", каза Хегсет.

Администрацията на президента Доналд Тръмп многократно обвини европейските правителства, че не инвестират достатъчно във въоръжените си сили и разчитат твърде много на защитата на САЩ, като същевременно призова както Европа, така и азиатските съюзници да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП.

По-рано този месец Вашингтон обяви плановете си да изтегли и 5000 войници от Германия, а Тръмп заплаши да изтегли страната си от НАТО.

Нилс Хилмер - държавен секретар на германското Министерство на отбраната, заяви, че Берлин ускорява военните инвестиции, независимо от бъдещите разполагания на американски войски.

"Това, което знаем със сигурност е, че ще има промени в тази област", каза той. "Ето защо трябва да вземем сигурността си в наши ръце", допълни Хилмер.

Европейските министри използваха форума и за да уверят отново азиатските си партньори, че НАТО остава надежда организация извън непосредствените си съседи.

"Нашата надеждност в Азия също зависи от нашата устойчивост в Европа, защитата на Украйна от руската агресия", заяви на форума френската министърка на въоръжените сили Катрин Вотрен.

Други европейски министри на отбраната заявиха, че различните сфери на сигурността все по-често се преплитат.

"Евроатлантическата и Индо-тихоокеанската сфера стават неделими", каза норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик и отбеляза, че севернокорейски войници се бият в Украйна. "САЩ ще превземат още сфери", добави той, цитиран от БТА.