Нетаняху разпореди по-дълбоко навлизане в Ливан в опит да нанесе поражение на "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е разпоредил на войските си да навлязат по-навътре в Ливан в рамките на битката срещу проиранската групировка "Хизбула", въпреки обявеното преди повече от шест седмици примирие, предаде Ройтерс.

Боевете в Ливан представляват най-широкомащабното досега разпространение на войната с Иран, като от 2 март "Хизбула" започна да изстрелва ракети и дронове към Израел в подкрепа на своя съюзник Иран.

Израелската офанзива досега е отнела живота на 3350 души в Ливан и е довела до разселването на над 1 милион души. Според канцеларията на Нетаняху най-малко 25 израелски войници и един служител на военен подизпълнител са били убити в Южен Ливан или в близост до него, включително един вчера. Двама цивилни също са били убити в Северен Израел, посочва Асошиейтед прес.

При най-новото си настъпление израелските войски превзеха 900-годишния замък "Бофор" и стратегически хребет в южната част на Ливан, което бележи най-дълбокото израелско нахлуване на ливанска територия от 26 години, съобщиха от израелската армия след един от най-тежките дни на обстрел от "Хизбула" срещу северната част на Израел от април насам, което доведе до затваряне на училища и налагане на ограничения.

"Дадох указания (на армията) да разшири наземните си операции в Ливан", посочи в изявление Нетаняху, цитиран от БТА.

Израелските войски и "Хизбула" продължават да си разменят удари от сключването на примирието в средата на април, като "Хизбула" прибягва до използването на евтини, лесни за сглобяване дронове камикадзе, които са трудни за прехващане от противовъздушната отбрана и които са убили няколко израелски войници в Южен Ливан.

Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захарани, на около 10 километра на север.

Нетаняху заяви, че целта му е да "задълбочи и разшири контрола върху териториите, които бяха под контрола на "Хизбула".

Нафтали Бенет, основният съперник на Нетаняху на предстоящите избори, заяви, че иска по-решителни действия в Ливан, включително удари по предградията на Бейрут.

Израелската армия издаде днес ново предупреждение за евакуация за жителите на Южен Ливан, намиращи се южно от река Захарани.

Израелското настъпление идва в момент, когато американските посредници приеха военни делегации на Израел и Ливан във Вашингтон в петък, за да продължат работата по посредническия план на САЩ за установяване на мир между двете страни и разоръжаване на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". На 15 май двете страни се споразумяха да удължат примирието с 45 дни.

Настъплението към замъка "Бофор" предостави на израелските войски стратегическа позиция за доминация над северната част на Израел и по-голяма част от Южен Ливан, откъдето са били извършвани атаки срещу израелски населени места.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че войниците ще запазят контрола над "Бофор" като част от израелската зона за сигурност в Южен Ливан.

"Операцията все още не е приключила", каза той и добави: "Всички сме решени да смажем потенциала на "Хизбула".

Най-новата операция, според израелската армия, има за цел установяване на контрол над хребета Бофор и района Уади ас Салуки, като същевременно бъдат отслабят възможностите на бойците на "Хизбула" и инфраструктурата ѝ на хребета, създадена с помощта на Иран, отбелязва Ройтерс.