Поне 45 души загинаха при експлозия в сграда в Мианма

Експлозия, станала днес в сграда в североизточната част на Мианма, в която според информации са се съхранявали взривни вещества за миннодобивна дейност, е отнела живота на повече от 45 души, съобщиха спасители и независими медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Около 70 души са били ранени при експлозията, която е станала около обяд в село Каунтуп, община Намкам.

Районът, разположен на около 3 километра южно от китайската граница, е под контрола на Националната освободителна армия на Таан - етническа въоръжена група, която води спорадично сражения срещу централното правителство на Мианма.

Спасител, пристигнал на мястото на взрива, съобщи пред АП, че до тази вечер са били извадени 46 тела, включително на шест деца, и са били откарани за кремация.

Спасителят, който говори при условие да остане анонимен от съображения за сигурност, каза, че 74 ранени са били транспортирани до общинската болница и спасителните операции продължават.

Друг спасител в Намкам, който също пожела да остане анонимен, заяви, че около 40 души са загинали, а повече от 100 къщи в близост до мястото на взрива са понесли щети, посочва АП.

По данни на Ройтерс броят на жертвите е достигнал 55, отбелязва БТА.