Зеленски: Украинските удари по петролни съоръжения следват стратегически план

Украинските удари по петролни съоръжения и военни обекти дълбоко навътре на руска територия се нанасят в съответствие с одобрен стратегически план, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той каза това, след като по-рано днес Въоръжените сили на Украйна извършиха атаки срещу енергийна инфраструктура в няколко области в Русия, както и в окупираните украински територии.

В изявлението, което публикува във Фейсбук, Зеленски спомена конкретно удара по петролната рафинерия в град Саратов, на около 700 километра от фронтовата линия, предава БТА.

Украйна увеличи през последните месеци атаките си срещу петролни и газови съоръжения в Русия с аргумента, че енергийният сектор не само финансира продължаващата вече повече от четири години война, но и осигурява гориво за руската армия, отбелязва Асошиейтед прес.

ДПА посочва, че обсегът на тези украински нападения с дронове е станал много по-голям в последно време с подобряването на технологиите, с които разполага страната.

Иначе взаимните атаки с безпилотни летателни апарати са всекидневие.

Назначените от Русия власти на окупирания Кримски полуостров въведоха ограничения за продажбите на бензин след украински удари по петролни съоръжения.