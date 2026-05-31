ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финансовият министър на САЩ: Тръмп ще наложи спора...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22953349 www.24chasa.bg

Съветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за Ливан

356
Съветът за сигурност на ООН Снимка: "Радио Китай"

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан утре, предаде Франс прес, като се позова на дипломати.

Срещата бе поискана днес от Франция, след като израелската армия превзе историческия замък "Бофор" в южната част на съседната държава, близо до границата между двете страни.

Тя ще започне веднага след края на друго извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Поискано от Румъния след врязването на дрон в жилищна сграда в град Галац, близо до границата с Украйна, то ще започне в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Най-малко 41 души са били убити при израелски удари в Южен и Източен Ливан през последното денонощие, обяви междувременно Министерството на здравеопазването на Ливанската република, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА).

Сто и четиридесет ранени са били настанени в болници.

Общият брой на хората, убити при израелски удари в Ливан след възобновяването на конфликта с проиранското движение "Хизбула" на 2 март, е достигнал 3412. През този период освен това са пострадали 10 269 човека, предава БТА.

Съветът за сигурност на ООН Снимка: "Радио Китай"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!