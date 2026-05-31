Макрон: Нищо не оправдава голямата ескалация в Южен Ливан

"Нищо не оправдава голямата ескалация, която в момента се случва в Южен Ливан", написа днес в социалната мрежа Екс, цитиран от Франс прес, френският президент Еманюел Макрон след разговор с регионални лидери и подчерта, че "оръжията спешно трябва да замлъкнат - всички и за добро".

"Важно е споразумението между САЩ и Иран да бъде постигнато бързо", заяви също Макрон, цитиран от БТА, след телефонни разговори със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман, султана на Оман Хайтам бин Тарик, държавния глава на ОАЕ Мохамед бин Зайед и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

По искане на Франция Съветът за сигурност на ООН утре ще проведе извънредно заседание, след като израелската армия, която засили операциите си в Ливан, превзе символичната средновековна крепост "Бофор" в южната част на страната.

"Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им да възстановят държавния суверенитет и териториалната цялост на страната", добави френският държавен глава.

В по-широк смисъл той подчерта "приоритета", който "трябва да се даде на сключването на (споразумение за) прекратяване на огъня" между САЩ и Иран, "и на незабавното отваряне на Ормузкия проток, без никакви условия и в съответствие с международното право".

"След това разговорите трябва да продължат до постигане на всеобхватно и стабилно споразумение по други въпроси, по-специално за ядрената и ракетната програми и за регионалната стабилност", добави Макрон.

"Франция остава в готовност да поеме пълна роля с помощ за възобновяване на морския трафик чрез независима многонационална мисия, установена с Великобритания", каза още той.