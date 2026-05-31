Трима палестинци бяха убити в ивицата Газа и на Западния бряг

Най-малко двама палестинци бяха убити, а 12 ранени днес в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Ройтерс.

По-рано днес палестинец беше застрелян, докато се опитваше да влезе нелегално в Йерусалим, прескачайки стената, издигната в окупирания Западен бряг.

Имад Харун Махмуд Ащиех на 26 г. беше застрелян от израелските сили, написа в кратко изявление палестинското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, без да даде повече подробности.

"Окупационните сили убиха палестинец, търсещ работа, който се изкачи по стената на анексирането и апартейда", написа службата по комуникации на Палестинската автономия в Екс.

Строителният работник се е опитал да прескочи стената в Ал Рам, северно от Йерусалим, за да отпътува с други хора към Тел Авив в търсене на работа, разказа негов роднина пред АФП.

Междувременно две израелски момичета в младежка възраст бяха ранени тази вечер в автомобил близо до селище в южната част на Западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации.

"Израелски войник неутрализира терориста на място", съобщи армията.

Маген Давид Адом (МДА) - израелският еквивалент на Червения кръст - съобщи, че негови служители са откарали двете момичета в болница в Йерусалим.

"Парамедици на МДА и линейки оказаха медицинска помощ и евакуираха 17-годишно момиче в тежко състояние, с наранявания по крайниците, както и 15-годишно момиче в средно тежко състояние в медицинския център "Шаар Зедек", се казва в изявлението на организацията, цитирано от БТА.