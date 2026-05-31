ФБР издирва жена, събирала дарения с фалшива диагноза за мозъчен рак

Жена от щата Пенсилвания, обвинена, че е инсценирала терминален мозъчен рак, за да измами свои близки и приятели и да събере над 10 000 долара, вече е в списъка на най-издирваните лица на ФБР.

Разследващите подновиха издирването на 37-годишната Ванеса О'Рурк, която според обвиненията е използвала дарения, събрани чрез платформата GoFundMe, за да финансира почивка в Австралия вместо медицинско лечение.

През 2015 г. О'Рурк заявила, че е диагностицирана с глиобластом – агресивна и често смъртоносна форма на мозъчен рак, пише "Дейли мейл".

Според ново съобщение на ФБР тя убедила семейството и приятелите си, че между октомври 2015 г. и юли 2016 г. трябва да пътува до Австралия за експериментално лечение.

По това време О'Рурк, която била 28-годишна студентка по неврохирургия в Медицинския факултет на Темпъл във Филаделфия, получила 11 740 долара дарения от над 140 души в рамките на схема, която прокурорите определят като „отвратителна измама".

„Чрез своите неверни и измамни твърдения тя е получила финансова помощ и подкрепа от своето семейство и други хора", заявиха от ФБР.

Смята се, че през април 2016 г. О'Рурк е пътувала до Австралия, където се е занимавала с различни развлекателни дейности и не е получила никакво медицинско лечение.

След ваканцията тя се върнала в дома си в Харлисвил, недалеч от Филаделфия, и убедила свои роднини да организират кампания за набиране на средства в нейна полза.

Семейството дори организирало благотворително събитие в местен ресторант с входна такса от 20 долара. Според детективите О'Рурк използвала събраните средства, за да пътува до Австралия още веднъж по-късно през 2016 г.

На 3 май 2018 г. тя била обвинена по 15 пункта за измама чрез електронни комуникации от Федералния съд за Източния окръг на Пенсилвания.

Издадена била международна заповед за арест, но до момента властите не са успели да открият местонахождението ѝ.

Тогавашният федерален прокурор за Източния окръг на Пенсилвания, Уилям Максуейн, определи обвиненията срещу О'Рурк като „отвратителни".

„О'Рурк е обвинена, че се е възползвала от добротата и щедростта на хора, които искрено са искали да помогнат на нуждаещ се човек", заяви той през 2020 г.

„Според обвинението тук не е имало нужда от помощ – само лъжи, алчност и безскрупулна манипулация."

Прокурорите смятат, че О'Рурк се укрива в щата Куинсланд, Австралия.

Местни вестници, публикували нейната кампания за набиране на средства през 2016 г., съобщават, че роднините ѝ са твърдели, че тя учи медицина във Филаделфия и се подготвя да стане неврохирург.

О'Рурк е поредният случай в серия нашумели измами, при които хора са се представяли за болни от рак, за да събират дарения онлайн.

Една от най-известните подобни измамнички е Аманда Кристин Райли, която през май 2022 г. беше осъдена на пет години затвор за събиране на над 100 000 долара дарения за лечение на рак, въпреки че никога не е страдала от заболяването.

Райли получила 105 513 долара от поне 349 души, като твърдяла в социалните мрежи, че страда от лимфом на Ходжкин.

За да поддържа измамата, тя обръснала главата си, за да изглежда като пациент на химиотерапия, фалшифицирала медицински документи и подправяла писма от лекари.

Дарените средства били превеждани по личните ѝ банкови сметки и използвани за покриване на ежедневните ѝ разходи.

През 2019 г. разследване на Данъчната служба на САЩ и полицията в Сан Хосе разкрило измамата, а година по-късно тя била арестувана.

Според прокурорите схемата на О'Рурк, подобно на останалите случаи, е разчитала на доверието и състраданието както на най-близките ѝ хора, така и на непознати дарители, които искрено вярвали, че помагат за спасяването на човешки живот.

Всеки, който разполага с информация за местонахождението на Ванеса О'Рурк, е призован да се свърже с ФБР.