Ирански министър: Преговорите със САЩ продължават

Преговорите и размяната на съобщения със САЩ продължават, заяви днес пред ирански държавни медии иранският външен министър Абас Аргачи, цитиран от Ройтерс.

Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той.

"Преговорите и размяната на съобщения продължават и докато не бъде постигнат конкретен резултат, да се вадят каквито и да е изводи е преждевременно. Всичко, което се говори в момента, са само предположения и не трябва да му се придава особено значение, докато не бъде получена официална информация и окончателно потвърждение", добави той, цитиран от БТА.

В петък говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи съобщи, че Ислямската република продължава да си разменя съобщения със САЩ, но все още не става въпрос за финално споразумение.

По-рано днес в. "Ню Йорк таймс" информира, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран, отбелязва ТАСС.