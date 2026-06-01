Рубио с план за поетапна деескалация между Израел и Ливан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря с ливанския президент Жозеф Аун и с израелския премиер Бенямин Нетаняху за дипломатическите преговори между Израел и Ливан и предложи план, който ще даде възможност "за поетапна деескалация", съобщи висш американски представител, цитиран от Ройтерс.

САЩ предложиха като първа стъпка подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула" да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържи от ескалация на напрежението в Бейрут, заяви представителят.

"Това би дало възможност за постепенна деескалация и ефективно прекратяване на бойните действия", каза представителят. Той добави, че Аун се е опитал да прокара предложението и да постигне споразумение. Председателят на ливанския парламент Набих Бери, който заяви, че гарантира ангажимента на "Хизбула" за примирие, обаче възложи на Израел отговорността да спре "да стреля първи".

Нетаняху вчера заяви, че е наредил на войските да навлязат по-навътре в Ливан при боевете с "Хизбула" въпреки обявеното преди повече от шест седмици примирие. При най-новото настъпление израелските войски превзеха средновековната крепост "Бофор" и стратегически хребет в Южен Ливан. Израелските военни обявиха това ден след масиран обстрел от страна на "Хизбула" по Северна Израел - един от най-сериозните от април насам, довел до затваряне на училища и въвеждане на ограничения.

Източникът на Ройтерс каза, че САЩ не очакват Израел да търпи продължаващите атаки на "Хизбула" срещу неговите мирни граждани.