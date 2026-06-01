САЩ са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове

САЩ съобщиха, че през уикенда са нанесли "удари за самоотбрана" по ирански радари и места, от които се управляват дронове, в иранския град Горук и на остров Кешм, "в отговор на агресивни" действия на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американското Централно командване заяви в публикация в мрежата "Екс", че Иран е свалил американски дрон Ем Кю-1 ( MQ-1), "оперирал над международни води". Командването отбеляза, че американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. В съобщението се посочва, че няма пострадали американски военни.

Двете страни си размениха удари миналата седмица, като Иран атакува американска военновъздушна база, след като американските военни нанесоха удари срещу "иранска операция с дронове" близо до Ормузкия проток.