Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейството на Тръмп (Видео)

Напрежение в Албания заради обект, свързан със семейство Тръмп. Стотици протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. Според източници проектът е на дъщерята на американския президент – Иванка Тръмп, и съпруга ѝ Джаред Къшнър.
Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Вльора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания.
Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щял да се увеличи с до 4% само заради мащабния проект, съобщава Нова тв.
En Albania, el yerno sionista de Trump, Jared Kushner, quiere destruir una reserva natural protegida para construir un resort de lujo para turistas, destruyendo el ecosistema marino y amenazando a especies en peligro de extinción.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 31, 2026
