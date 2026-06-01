Етиопия гласува днес на парламентарни избори, на които се очаква да победи партията на премиера Абий Ахмед. Вотът ще бъде произведен на фона на няколкото конфликта, които раздират една от най-древните държави в света, предава БТА.

Предизборните плакати липсват, а митингите са рядкост и преминават без ентусиазъм. В етиопската столица Адис Абеба няма никакви признаци, че предстоят избори, разказва в свой репортаж Франс прес.

Единственото нещо, по което може да се познае, че във втората по брой на населението държава в Африка (с около 135 милиона жители по данни на ООН за миналата година - бел. авт.) предстои гласуване, са няколкото минувачи с тениски, на които е изобразен сноп пшеница - логото на управляващата Партия на просперитета (ПП).

ОЧАКВАНИЯ ЗА РУТИННА ПОБЕДА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ

Очаква се изборите за долната камара на федералния парламент, да затвърдят властта на ПП на премиера Абий Ахмед, който след това да бъде преизбран рутинно от новия състав на 547-местния Съвет на народните представители, отбелязва АФП. Формацията, основана през 2019-а - година след като Ахмед стана министър-председател, разполага със сериозно финансиране и подкрепата на държавните медии. Срещу нея, от друга страна, се е изправя една слаба и изпитваща недостиг на средства опозиция, която дори не излъчи кандидати в десетки избирателни райони, обобщава Франс прес.

Ройтерс също прогнозира убедителна победа за ПП въпреки несигурността и конфликтите, измъчващи голяма част от Етиопия - най-голямата държава в света без излаз на море, без какъвто остана след отделянето на Еритрея през 90-те години на миналия век.

След последните парламентарни избори в Етиопия - през 2021 г., управляващата партия има повече от комфортно мнозинство от над 80% в долната камара на етиопския парламент.

Преди пет години, при първото си участие в избори, ПП спечели 410 от 484-те разпределени места в Съвета на народните представители, припомня Ройтерс.

По принцип долната камара на етиопския парламент е предвидено да е 547-членна, но десетки места останаха незаети, най-вече от съображения за сигурност, в размирни щати като Тигре, Амхара и Оромия (територията на страната е разделена на едномандатни избирателни райони, в които бива избран кандидатът, получил най-много гласове - бел. авт.).

Днес ще се гласува в 501 едномандатни района, уточнява АФП.

И този път няма да има избори в северния щат Тигре, който бе арена на опустошителен конфликт в периода 2020-2022 г., заради "неблагоприятни условия", както обясниха властите. Гласуването бе отменено и в поне осем от 138-те района в съседна Амхара, посочва Ройтерс.

Впрочем Етиопия е чак на 148-о място по свобода на медиите в последната годишна класация на международната неправителствена организация "Репортери без граници", отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че в условията на медийни и политически ограничения кандидатите на управляващата партия са наблегнали по време на предизборната кампания на нейните икономически успехи, като за тази година е прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 10%. ПП също така се хвали, че се е справила с осигуряването на продоволствената сигурност в една страна, преживяла на няколко пъти масов глад.

Що се отнася до опозицията, тя е слаба, разделена и недофинансирана, обобщава Франс прес. Никоя от около 40-те партии, които ще участват в изборите, не изглежда в състояние да се противопостави на ПП, като най-популярната сред тях - либералната ЕЗЕМА ("Етиопски граждани за социална справедливост"), е издигнала свои кандидати в под 60% от избирателните райони. А в 64 района Партията на просперитета е единствената политическа сила...

Иначе за участие в изборите са регистрирани рекордните около 50,5 милиона души - с 32% повече в сравнение с предишните избори.

Резултатите са очаквани до 11 юни, отбелязва Ройтерс.

КОЙ Е АБИЙ АХМЕД

Абий Ахмед, който на 15 август ще навърши 50 години, дойде на власт през 2018 г., оглавявайки управляващия от близо три десетилетия Етиопски народно-революционен демократичен фронт (ЕНРДФ) - коалиция от етнически фракции, свалила през 1991 г. от власт марксистката диктатура и доминирана на практика от Фронта за освобождение на тигрейския народ (ФОТН). Син на баща мюсюлманин оромо и майка християнка амхарка - двата най-големи етноса в африканската страна, съответно заемащи дял от повече от една трета и над една четвърт от населението - Ахмед олицетворяваше надеждите за мирно съжителство между около 80-народности, които оформят пъстрата демографска мозайка на Етиопия. Той дойде на власт на власт след месеци на мобилизация на оромо и амхарците срещу доминацията на тигрейското малцинство, отбелязва АФП.

През 2019 г., когато получи Нобеловата награда за мир за помирението със съседна Еритрея, етиопският премиер превърна мултиетническата коалиция в единна политическа формация, с обещанието да обедини страната. Новата Партия на просперитета бе представена като центристка формация, издигаща се над етническите разделения. Нейната идеология е своеобразна смес от икономически либерализъм, демократичен национализъм, умерен прогресивизъм и популизъм.

Абий Ахмед започна политически и икономически реформи, които обещаваха по-добър живот за широки слоеве от населението на една от най-древните, но и най-бедни държави в света. Осем години след встъпването му в длъжност обаче вътрешните конфликти в Етиопия отнеха живота на стотици хиляди хора, а самият премиер е обвиняван в нарушения на човешките права.

Показателно за начина на мислене на Абий Ахмед е, че той е направил кариера в армията, издигайки се до чин подполковник, както припомня АФП. Той оглавява за две години националната агенция за електронно разузнаване, преди да стане през 2010 г. депутат от ЕНРДФ, а пет години по-късно - министър на науката и технологиите.

"Не може да разберем начина, по който управлява Абий, без да бъде осъзната главната роля, която играе религията в неговата визия за света. Абий се възприема като инструмент на божествената воля и смята, че неговото лидерство има божествено призвание", подчертава пред Франс прес журналистът Том Гарднър, който е авторът на книгата "Проектът Абий: Бог, власт и война в новата Етиопия".

Гарднър коментира, че една такава "визия не оставя кой знае колко място за различни мнения. Това не е особено демократичен начин на мислене."

СЯНКАТА НА ВОЙНАТА В ТИГРЕ

Така че в ретроспекция не е изненадващо, че още на следващата година Абий Ахмед реши да се разправи с основния си вътрешнополитически съперник - ФОТН, останал извън ПП. На тигрейците се пада дял от едва малко над 6 процента от населението на Етиопия. ФОТН обаче на практика управляваше с желязна ръка Етиопия в продължение на близо три десетилетия, след като изигра ключова роля за свалянето на марксистката диктатура през 1991-ва - годината, в която се разпадна нейният международен покровител - Съветският съюз.

Почувствал се достатъчно силен, етиопският премиер заповяда на 4 ноември 2020 г. на федералната армия да настъпи в северния щат Тигре, за да свали неподчиняващите му се регионални власти, доминирани от Фронта. В началото всичко се развиваше по план. Етиопската армия бързо превзе по-голямата част от Тигре, включително щатската столица Мекеле, след чието падане Абий Ахмед побърза да обяви победа още на 28 ноември. Впоследствие обаче Фронтът не само си върна по-голямата част от региона, но и в един момент настъпи на юг, преди в средата на 2021 г. да се установи равновесие на силите. В крайна сметка, след най-малко 600 хиляди убити според оценки на Африканския съюз (АС) двете страни в конфликта подписаха през ноември 2022 г. с посредничеството на базираната в Адис Абеба панафриканска организация споразумението от Претория.

Този договор, сключен в столицата на Република Южна Африка, впрочем до голяма степен се спазва, изненадващо или не, посочва Асошиейтед прес. Етиопия обаче си остава разделена и все така сцена на различни конфликти като този в съседния на Тигре щат Амхара.

СЛОЖНА МОЗАЙКА ОТ КОНФЛИКТИ

Показателно е, че етиопската федерална армия бе подпомогната по време на войната срещу ФОТН именно от амхарски милиции. Между двата съседни щата има неуредени териториални въпроси и амхарските лидери очевидно са решили да се възползват от случая. Те обаче останаха недоволни, че техните претенции не са били удовлетворени, и сега също са в конфликт с централната власт в Адис Абеба.

Показателна и подкрепата, която Абий Ахмед получи от Еритрея във войната срещу ФОТН - техен общ враг.

Погледнато в ретроспекция, уреждането на граничния спор със съседната страна, което навремето бе приветствано от мнозина като стъпка към постигането на мир и "международно сътрудничество" в региона, и донесе Нобел за мир на Абий Ахмед, всъщност е било част от по-общо споразумение за ограничаване на влиянието на Фронта и прелюдия към войната, коментира в. "Вашингтон пост".

Впрочем в последно време отношенията между Етиопия и Еритрея се влошиха чувствително, като дори отново се заговори за война. В началото на февруари тази година Абий Ахмед за първи път обвини бившия си съюзник в масови убийства по време на конфликта в Тигре - нещо, което Асмара отрече.

По-рано етиопският премиер след дълго отричане призна, че еритрейски войски са подкрепяли федералната армия в конфликта с ФОТН, посочва Франс прес.

Сп. "Форин афеърс" коментира, че войната в Етиопия не е свършила, като мирните сделки само водят до още насилие. Вместо да донесат стабилност, споразумения, сключени от правителството с различни въоръжени групировки, доведоха до несигурност, недоверие и ново насилие, отбелязва американското издание.

Иначе според "Форин афеърс" проблемите на Етиопия са решими посредством политическа воля и реформи, тъй като нестабилността в страната до голяма степен произтича от етно-федералната система.

ОЩЕ ПЕТ ГОДИНИ ВЛАСТ

И така, по всичко изглежда, че Абий Ахмед ще получи след днешните избори още един петгодишен мандат да управлява на практика еднолично страната, която има древна култура и традиции и сериозен икономически потенциал, но си остава бедна (с БВП на глава от населението от малко под 5 хиляди долара за тази година - бел. авт.) и раздирана от конфликти. Той съответно ще има възможност да осъществява своята политическа програма. Очакваното запазване на комфортното мнозинство в парламента обаче няма да означава спокойствие - нещо, за което загатва сегашната обстановка в Етиопия.