Периодът преди зимата е подходящ за преговори с Русия, заяви Зеленски

Русия постепенно губи предимството си на бойното поле, създавайки възможност за дипломатическо решение на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю вчера за американската телевизия Си Би Ес, цитиран от Укринформ.

По думите му сега е подходящ момент за преговори.

Според Зеленски Русия е започнала да губи предимството си на бойното поле през декември миналата година и той е споделил това с американските си партньори.

"Казах им през януари, че смятам, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те ще губят все повече хора и поради тези причини ще губят инициатива на бойното поле", каза Зеленски.

Той добави, че през миналия месец руските сили не са успели да окупират повече територия, отколкото украинските войски са успели да освободят.

"Затова сега имаме такъв период от време преди зимата. Затова смятам, че преди зимата, трябва да намерим начин, дипломатически начин, да седнем и да говорим", заяви Зеленски.

Същевременно той отбеляза, че това зависи и от вътрешния натиск върху руския президент Владимир Путин от руското общество, както и от натиск чрез санкции от САЩ и Европа.

Според украинския президент най-ефективният формат за преговори с Русия би бил с участието на САЩ и Европейския съюз.

"Винаги ще бъда на мнение, че не може да са само САЩ или (само) Европа. Смятам, че най-силната позиция е от Украйна, Русия, Америка и Европа. Смятам, че това е най-силният, мощен преговорен формат", добави той.

Зеленски добави, че Украйна остава отворена и за двустранни преки преговори с Русия и нейния лидер.

"Готов съм да се срещна с Путин, ако той е готов. Смятам, че са необходими още санкции. Смятам, че е необходим още натиск. И вие попитахте кога те (Русия) ще бъдат готови и дали ще бъдат готови, теоретично. Мисля, че да, повече санкции, повече натиск и те ще бъдат готови за диалог", каза той.

Украинският президент отбеляза също, че очаква пратениците на американския държавен глава Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Киев след около две седмици.

"Разчитаме, че ще дойдат в Киев. Надявам се, че ще намерят възможност да бъдат тук след две седмици. Но поне получих такова съобщение от моята преговорна група", каза той и добави, че въпреки че двамата пратеници са посещавали няколко пъти Москва, никога не са били в Киев.

Зеленски заяви също, че в момента САЩ не произвеждат достатъчно антибалистични ракети и предупреди, че това може да "доведе до криза на различни места в света".

Междувременно Москва продължава да разширява собственото си производство на балистични ракети, отбеляза той.

"Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на САЩ и се надявам, че те ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Имаме нужда от увеличаване на производството", каза Зеленски.

Той добави, че е поискал както от предната администрация на САЩ, така и от сегашната, лиценз за производство на ракети за противовъздушните системи "Пейтриът".

Зеленски отбеляза, че смята, че инцидентите с руски дронове, които навлизат в европейски страни са форма на политически натиск от Русия срещу партньорите на Украйна и заяви, че силите на Киев се опитват да прехванат всички вражески дронове.

"Обикновено се опитваме да прехванем всички дронове, дори онези, които са насочени срещу други страни, като Румъния, Молдова или в посока Полша - ние прехващаме всички. Ако не можем, разбира се, уведомяваме нашите партньори. Опитваме се да им помогнем, както и на Балтийските страни - Естония, Литва и Латвия", допълни той.