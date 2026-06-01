Близо 70 души загинаха при две нападения с дронове в Судан

Близо 70 души са били убити в Судан при два удара с дронове в петък и събота в района Кордофан, съобщиха правозащитна организация и местен представител, цитирани от Франс прес.

В събота 10 души - осем деца и две жени - са загинали при нападение с дрон срещу село Кадам в провинция Западен Кордофан, съобщи неправителствената организация "Имърджънси лойърс" (Emergency Lawyers). Според нея жертвите са бягали от район в провинция Южен Кордофан, търсейки безопасно място. В резултат на продължаващия повече от три години въоръжен конфликт между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа броят на вътрешно разселените в Судан вече надхвърля 11 милиона души, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

"Имърджънси лойърс" не посочи коя страна е отговорна за атаката, само съобщи, че тя е била извършена "в цивилна зона, където не се извършват военни операции".

В петък племенен вожд в провинция Северен Кордофан съобщи за АФП за друга атака с дрон, взела 57 жертви в село Ал Мура. Той каза, че тя е дело на паравоенните сили. Тази зона в момента е обект на спор между двете страни.

Вчера Международната организация на ООН за миграцията съобщи, че 160 души са били евакуирани от това село през седмицата от съображения за сигурност.

Дроновете стават все по-важни оръжия в този конфликт, което позволява на двете страни да извършват удари в цялата страна, като същевременно държат войските си далеч от фронтовите линии.

Според ООН най-малко 880 цивилни са били убити при такива удари между януари и април.

Войната, при която, според някои оценки, са изгубили живота си над 200 000 души, е предизвика най-тежката хуманитарна криза в света, сочат данните на ООН.