Петима души загинаха при експлозия във фабрика в Южна Корея

Петима души загинаха, а други двама бяха ранени днес при експлозия във фабрика на отбранителната компания "Хануа Еъроспейс" (Hanwha Aerospace) в централния град Теджън, съобщиха официални представители, цитиран от южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Сигнал за експлозия е бил подаден в 10:59 часа сутринта, като властите работят по установяването на точния брой на пострадалите, предава БТА.

Изпратените на място противопожарни екипи работят по овладяването на пожара, възникнал вследствие на взрива.

Според полицията и пожарните служби експлозията е станала на първия етаж на фабриката. След потушаването на пожара властите планират да разследват точната причина за инцидента.