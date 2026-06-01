40 000 малки фирми в Гърция ще получат достъп до евтини кредити, българи с фирми там също могат да кандидатстват

Около 40 000 много малки, малки и част от средните предприятия в Гърция ще получат достъп до преференциално финансиране по нова държавна програма, която цели да улесни кредитирането на бизнеса и да стимулира икономическото развитие.

Български граждани също ще могат да се възползват от новата гръцка програма ако притежават или управляват регистрирани в Гърция фирми, които отговарят на условията за участие. Допустимостта се определя не от националността на собственика, а от това дали предприятието отговаря на критериите на програмата и работи на гръцкия пазар.

Програмата ще бъде сред водещите икономически мерки, които гръцкото правителство ще представи на Международния панаир в Солун. За целта 2 милиарда евро от Фонда за възстановяване и устойчивост са прехвърлени към Гръцката банка за развитие, която ще предоставя средствата чрез търговските банки.

Според плана предприятията ще могат да кандидатстват за заеми с лихви между 0,35% и 1%, като част от финансовите инструменти предвиждат безлихвено финансиране за до 40% от размера на кредита, субсидирани лихви и държавни гаранции, покриващи до 80% от риска.

Очаква се чрез банковото съфинансиране първоначалният ресурс от 2 милиарда евро да генерира кредитен портфейл на стойност над 8 милиарда евро. Основният акцент е поставен върху най-малките компании, които традиционно срещат трудности при достъпа до банково финансиране заради строгите изисквания на кредитните институции.

Гръцките власти смятат, че новата програма ще даде възможност на десетки хиляди предприятия да инвестират в развитието си, да подобрят своята конкурентоспособност и да осигурят по-голяма устойчивост на бизнеса в следващите години.