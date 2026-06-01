Русия заяви, че тази нощ е свалила 72 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 72 украински дрона над руски региони и над Черно море, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 31 май до 07:00 часа московско време на 1 юни, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Курска и Ростовска област, както и над акваторията на Черно море", заяви руското военно ведомство, предава БТА.

Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.