ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22954889 www.24chasa.bg

Мигранти продължават да пристигат на Крит, нова лодка откриха гръцките власти край острова

840
Лодка с 25 мигранти на борда е открила гръцката брегова охрана южно от островчето Гавдос край Крит. Снимка: 24 часа архив

Лодка с 25 мигранти на борда е открила гръцката брегова охрана южно от островчето Гавдос край Крит, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Плавателният съд е бил установен на 32 морски мили от Гавдос. Хората на борда ще бъдат откарани в пристанището Палеохора.

Това е поредният случай през последните дни, като мигранти пристигат в Гърция по този маршрут практически ежедневно. Само в четвъртък на Крит пристигнаха над 600 души, а в петък гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис предупреди, че ако ситуацията остане същата, гръцките власти ще предприемат още по-строги мерки, след като през миналата година страната временно спря разглеждането на молби за убежище на пристигналите по този маршрут.

Гърция поддържа интензивни контакти с либийското правителство в Триполи, както и с бунтовническите власти в Бенгази, за установяването на по-строг контрол на лодките, които тръгват от либийските брегове, но засега тези усилия дават ограничен резултат.

Лодка с 25 мигранти на борда е открила гръцката брегова охрана южно от островчето Гавдос край Крит.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!