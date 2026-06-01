Кметът на измирската община Буджа, както и още над 60 души, са задържани за корупция

Общо 62 души, сред които и кметът на община Буджа, окръг Измир Гьоркем Думан, който е избран с подкрепата на основната опозиционна партия в Турция - Народнорепубликанската партия (НРП) е задържан за корупция, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Операцията е по подозрения за вземане на подкуп и длъжностно присвояване, предава БТА.

Наред с действащия кмет са задържани също така бившият кмет на общината и заместник-кметове, представители на политическата партия, които са на ръководни позиции, ръководители на действията по длъжностно присвояване, както и служители и изпълнители (на поръчките - бел. ред.). Операцията е ръководена в координация с Главната прокуратура в Измир.

Новите арести идват след като на 26 май 2026 г. беше задържан и друг кмет на измирска община - кметът Гюзелбахче Мустафа Гюнай.

През последните седмици при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, от анкарската община Етимесгут, от истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също така и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба, който е член на управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове. Сред тях попада и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.