Седем са пострадали след нощната атака в Одеса

Седем души са пострадали до момента в резултат на нощната атака с дронове в Одеса.

Седем души са пострадали до момента в резултат на нощната атака с дронове в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, предава БТА.

Атаките в украинския черноморски град бяха на две вълни.

Щети са нанесени на жилищната инфраструктура в няколко района на града, се казва в информацията на Лисак.

На мястото на удара работят всички екстрени служби, които ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

