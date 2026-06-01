Седем са пострадали след нощната атака в Одеса

Седем души са пострадали до момента в резултат на нощната атака с дронове в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, предава БТА.
Атаките в украинския черноморски град бяха на две вълни.
Щети са нанесени на жилищната инфраструктура в няколко района на града, се казва в информацията на Лисак.
На мястото на удара работят всички екстрени служби, които ликвидират последиците от атаката.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.