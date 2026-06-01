Сблъсъците на протеста в Албания срещу курорт на Иванка Тръмп предизвикаха напрежение с Гърция

Сблъсъци между демонстранти срещу планове за изграждане на курорт и частни охранители са избухнали в събота в албанския крайбрежен град Звърнец край Вльора, съобщават албански и гръцки медии. При инцидента е пострадал гръцки гражданин, а гръцкото външно министерство свърза действията на албанските власти по случая с процеса на присъединяване на Албания към ЕС, предава БТА.

Както пише албанският информационен портал „Албейниън дейли нюз", сблъсъците са избухнали по време на демонстрация срещу планираното изграждане на курорт, което според протестиращите ще предизвика вреда за околната среда в защитена местност и ще засегне имуществените права на местните жители.

На видео, разпространено от медиите, се вижда частен охранител на обекта да удря и влачи по земята демонстрант. Албанската полиция е започнала разследване на инцидента и вече е задържала един от охранителите, на когото са повдигнати обвинения за „незаконно лишаване от свобода" и „умишлена лека телесна повреда".

Министърът на вътрешните работи на Албания Бесфорт Ламалари поиска бързо разследване на дейността на частната охрана и определи като непростимо бездействието на полицейските служители, които са присъствали на мястото. „Частните охранители нямат никакво право да използват сила срещу когото и да било", заяви Ламалари в публикация в социалните мрежи.

Инцидентът обаче придоби и международни измерения, след като в неделя Министерството на външните работи на Гърция изрази безпокойство от слбъсъците и поиска пълно разследване на инцидента, защото при него е бил ранен гръцки гражданин, съобщи гръцката телевизия Скай.

„Подчертаваме нуждата от пълно спазване на върховенството на закона, включително спазването на правата и (защитата) на собствеността на членовете на гръцкото национално малцинство (в Албания), както и значението на ефективната защита на защитените територии в рамките на съобразяването с европейското право, спазването на което представлява предпоставка за напредъка на процеса на присъединяване (към ЕС)", се казва в изявлението на гръцкото външно министерство.

Според информация на телевизията пострадалият гръцки гражданин, който е член на гръцкото национално малцинство в Албания, е прехвърлен за лечение в Атина и състоянието му не е обезпокоително.

Гръцкият телевизионен канал коментира, че лагуната Нарта край Авлона е една от най-важните защитени зони по албанското крайбрежие, като същевременно в района има и големи спорове за собствеността на земята.

По данни на протестиращите, цитирани от Скай, проектът за изграждане на курорт в зоната се свързва с компанията „Звърнец Саут Адриатик Дивелопмънт" (Zvërnec South Adriatic Development), зад която се твърди, че стоят международни инвестиционни групи, в които участват дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка, зет му Джаред Къшнър и бизнес кръгове от Катар.