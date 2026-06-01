Тръмп: Иран наистина иска да сключи сделка със САЩ

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Иран наистина желае да сключи споразумение със САЩ и че то би било от полза както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп написа това, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти, а Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран обяви, че в отговор е атакувал американска военна база. Това е поредната размяна на удари на фона на преговорите за прекратяване на продължаващата вече три месеца война.

„Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за Съединените щати и за онези, които са с нас", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

В същото време Тръмп заяви, че за него е по-трудно да води преговори с Иран заради постоянните политически коментари около конфликта.

„... За мен е МНОГО по-трудно да върша работата си, както трябва и да преговарям, когато политически самозванци непрекъснато и безпрецедентно ме засипват с негативни коментари, повтаряйки отново и отново, че трябва да действам по-бързо или по-бавно, да започна война или да не започвам война, или каквото и да било друго", написа президентът в "Трут соушъл ".

„Просто седнете спокойно и се отпуснете. В крайна сметка всичко ще се нареди добре - винаги е така!"

В петък Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение по предложено споразумение за удължаване на примирието с Иран. Днес обаче стана ясно, че американският президент е поискал да бъдат направени промени в споразумението между САЩ и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия. Те са свързани с Ормузкия проток и премахването на високообогатен уран, предаде CBS News.

Вестник New York Times посочва, че Тръмп е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. Той вече е заявлявал, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия е напълно възможно.

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви в неделя, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани.

