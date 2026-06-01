Иран екзекутира двама мъже във връзка с януарските протести

Иранската съдебна власт съобщи за екзекуцията на двама мъже, извършена на разсъмване, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Те са обвинявани за нападението и подпалването на джамия по време на антиправителствените протести, разтърсили страната през декември и януари. Според агенцията на иранската съдебна власт "Мизан" Мехрдад Мохамадиния и Ашкан Малеки, основните извършители на палежа и разрушаването на джамия в централната част на Техеран са били обесени тази сутрин. Агенцията не уточнява датите на ареста им или на съдебния процес срещу тях.

В края на декември протестно движение, започнало заради високите разходи за живот, бързо прерасна в политически искания. На 8 януари демонстрациите бяха белязани от масови погроми, пожари и насилие, довели до хиляди жертви.

Иранските власти обвиниха за безредиците "терористи", действащи според тях в интерес на САЩ и Израел. Базирани в чужбина правозащитни организации твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите. Тогава американският президент Доналд Тръмп отправи заплаха за намеса.

Според "Мизан" "пред лицето на заплахата от военна атака от страна на САЩ и ционисткия режим, действията на тези лица (...) послужиха като претекст за военната агресия" през февруари. На 28 февруари Израел и САЩ извършиха съвместна атака срещу Иран, което доведе до избухването на войната в Близкия изток. Оттогава в страната зачестиха арестите и екзекуциите, свързани както с конфликта, така и с протестите от началото на годината.

По данни на организации като "Амнести интернешънъл", Иран е държавата с най-много изпълнени смъртни присъди след Китай.

Според норвежката организация "Иран хюман райтс" и френската "Заедно срещу смъртното наказание" иранските власти са екзекутирали най-малко 1639 души през 2025 г. - най-високия брой от 1989 г.