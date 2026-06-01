Франция задържа танкер от руския сенчест флот в Атлантическия океан (Видео)

Франция е задържала в Атлантическия океан кораб от руския сенчест флот. Освен френските власти, в операцията са участвали още няколко държави, сред които Великобритания, съобщи в "Екс" френският президент Еманюел Макрон.
"Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морските закони и да финансират войната, която Русия води в Украйна вече повече от 4 години", пише още Макрон.
Задържаният танкер се казва "Тагор" и е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейският съюз, Великобритания и Украйна.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
