Тръмп се съмнява, че Ванс е подходящ за президент. Може да предпочете Рубио

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отскоро има съмнения дали вицепрезидентът му Джей Ди Ванс може да стане следващият президент, съобщава The New York Times.

Приближени на двамата споделили, че Ванс все още има най-големи шансове да стане наследник на Тръмп, но упреците от страна на Тръмп и засилващата се близост между президента и държавния секретар Марко Рубио, който също се споменава като водещ кандидат за поста, правят избора му доста несигурен.

Тъй като американските президенти могат да заемат поста само за два мандата, самият Тръмп няма да може да се кандидатира отново на следващите избори през 2028 г., което означава, че се очаква републиканците да проведат оспорвани първични избори за номинацията на партията за президент. Вицепрезидентът на оттеглящия се президент често има вградено предимство в такива първични избори, защото след четири или осем години на поста той вече е познат на обществеността и се възприема като опитен. Това поставя Ванс високо в списъка с имена. В негова полза е и фактът, че той остава доста популярен сред лагера на MAGA, лоялната база от поддръжници на Тръмп.

Все пак, освен вицепрезидента на Тръмп, вече се споменават и други видни републиканци като възможни кандидати в президентските първични избори, начело с Рубио. Подобно на Ванс, Рубио получи похвали от Тръмп през настоящия мандат, а Тръмп го спомена и като човек, който би могъл да бъде подходящ да го замести през 2028 г. Въпросът за това кого подкрепя Тръмп, като се има предвид, че той все още се радва на подкрепата и симпатията на преобладаващото мнозинство от републиканците, би могъл следователно да бъде решаващ в такава надпревара.

Според информацията на The New York Times, базирана на интервюта с над дузина души, президентът редовно се информира проучванията за това дали избирателите предпочитат Ванс или Рубио. Когато Тръмп чете тези проучвания, той често сравнява представянето на Ванс със собствените си постижения и е казал на няколко съюзници, че Ванс никога не е печелил трудна надпревара без неговата помощ. Тръмп си приписва победата на Ванс в оспорваната надпревара за място в Сената на Охайо, след като го подкрепи.

Американският президент неведнъж е споменавал първоначалната съпротива на Ванс срещу започването на войната срещу Иран, а също така е поставял под съмнение собственото си решение да изпрати делегация, водена от Ванс, на преговори с Иран в Пакистан - разговори, които не успяха да сложат край на войната.

Тръмп подлага на критичен анализ и външния вид на Ванс - нещо, което е много важно за президента. В този контекст той многократно е споменавал момента, в който Ванс изпусна трофея от футболното първенство на NCAA на тревата пред Белия дом и го е и го е подкачал по повод на неща като обувките, които носи или склонността му да прекъсва разговорите, пише Ynet.

Поради склонността на Ванс към конфликти в социалните мрежи, шефката на кабинета на Тръмп Сюзи Уайлс наскоро го е посъветвала да си вземе почивка от тях. Изглежда, че той е приел препоръката. Той също така печели точки пред Тръмп за своята лоялност, изразена в отказването му от опозицията срещу войната с Иран и атаките му срещу различни критици на Тръмп, включително дори към папа Лъв XIV.

Миналото лято Тръмп заяви, че Ванс е „най-вероятният" кандидат да бъде негов политически наследник.

„Честно казано, той е вицепрезидентът", заяви Тръмп пред репортери през август.

Оттогава обаче Тръмп е хвалил и Рубио и е споделял с близки до него хора колко е впечатлен от работата, която върши. Рубио прекарва повече време с Тръмп, отколкото Ванс и пътува с него по-често с „Еър Форс Уан", особено след като Ванс, в качеството си на вицепрезидент, използва самолета, предназначен за вицепрезидента.

По време на вечеря в „Роуз Гардън" Тръмп е попитал гостите си кой би бил по-добрият избор.