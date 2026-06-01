Проблем с климатика имал автобусът от тежката катастрофа в Турция преди фаталния удар

Проблем с климатичната система е наложил спиране на автобуса около половин час преди тежката катастрофа с автобус в Турция, съобщават пострадали пътници пред разследващите. Според свидетелски показания шофьорът е извършил оглед на превозното средство, след което пътуването е продължило,съобщава turkiyetoday.

Осем души, сред които и 9-месечно бебе, загинаха, а 33-ма бяха ранени, след като пътнически автобус катастрофира и се запали в западната турска провинция Денизли рано в понеделник.

Автобусът е пътувал от западния град Измир към средиземноморския курорт Анталия, когато се е ударил в предпазните мантинели на автомагистрала в района на Денизли. След сблъсъка е избухнал пожар, който бързо е обхванал превозното средство.

След подадения сигнал на място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ, пожарната, полицията, жандармерията и службите за бедствия и аварии. Огнеборците впоследствие са успели да овладеят пламъците.

Пострадалите са транспортирани до болници в Денизли за лечение. По данни на властите в автобуса са пътували 38 пътници и трима членове на екипажа.

Движението в посока Денизли е било спряно за близо четири часа, докато аварийните екипи извършвали спасителни и възстановителни дейности и отстранявали изгорелия автобус. По-късно движението по магистралата е било възстановено.

Седемнадесет от ранените вече са изписани от болниците, докато 16 души остават под лекарско наблюдение. Трима от тях са в критично състояние.

По данни на разследването, малко след подновяването на пътуването автобусът е сменил лентата си на движение и се е ударил в мантинелите. След удара превозното средство е спряло, а впоследствие е избухнал пожар.

Пътници разказват, че огънят се е разпространил изключително бързо и се е разгорял още повече, след като прозорците на автобуса са се счупили вследствие на инцидента.

Причините за катастрофата и последвалия пожар продължават да се разследват.