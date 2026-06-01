Иран обвинява САЩ, че продължават да нарушават прекратяването на огъня след среднощните удари

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Иранското външно министерство обвини САЩ, че продължават да нарушават крехкото прекратяване на огъня с Иран, след като американски удари по иранска територия доведоха до ответни военни действия от страна на Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"САЩ също нарушават прекратяването на огъня, включително тази сутрин", заяви говорителят на иранската дипломация Есмаил Багаи, след като осъди и нарушаването на прекратяването на огъня в Ливан, извършено от Израел.

"Няма да се поколебаем да предприемем всички мерки, които сметнем за необходими, за да защитим националната сигурност на Иран", добави говорителят на пресконференция.

Иран подчерта, че ядрената му програма на този етап не е част от текущите дискусии със САЩ за трайно прекратяване на войната в Близкия изток.

"Не са водени никакви преговори по въпроси, свързани с ядреното досие. На този етап наш приоритет е да сложим край на войната", заяви говорителят, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се е ангажирал да не се сдобива с ядрено оръжие.

