Иранският външен министър: Разговорите между САЩ и Иран продължават

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че разговорите между Иран и САЩ продължават и че всичко, което се говори в момента по темата, е спекулация, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В интервю за иранската държавна телевизия вчера вечерта първият дипломат на страната посочи, че преговорите все още са в ход и докато не бъде постигнат конкретен резултат, не могат да се правят окончателни оценки за тях.

„Следователно всичко, което се казва в момента относно американско-иранските преговори, е спекулация и не бива да му се придава особено значение", добави той.

Техеран и Вашингтон водят разговори, откакто на 8 април влезе в сила прекратяване на огъня. То сложи край на 40 дни на взаимни въздушни удари, започнали след като САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, докато Техеран и Вашингтон водеха дипломатически разговори по иранската ядрена програма. Преди това двете страни бяха провели три кръга преговори в опит да преодолеят противопоставянето около програмата.

Миналата година Иран и САЩ също преговаряха, когато Израел атакува Иран на 13 юни.

Позовавайки се на тези два случая, Иран подчертава, че настоящите разговори трябва да бъдат насочени преди всичко към трайно прекратяване на войната, а преговорите по ядрената програма да се проведат след това.